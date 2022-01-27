/675420/شادي-محمد-يكشف-السبب-في-الفوز-على-كوت-ديفوار

أكد الإعلامي شادي محمد أن منتخب مصر يستحق الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الرميونتادا" "وسط ملعب منتخب مصر قدم مباراة قوية اليوم، بداية من حمدي فتحي والسولية والنني أفضل لاعب في المباراة".

وتابع" مصطفى محمد حتى لحظة خروجة كان مقاتلا خلال أحداث المباراة، وسبب الإرهاق لدفاعات كوت ديفوار، بالإضافة لعمر مرموش الذي كان من نجوم المباراة اليوم، والأهم الصعود للدور القادم".

وأكمل "محمد صلاح كان نجم المباراة واستطاع التعامل بشكل جيد مع دفاعات كوت ديفوار وأرهقهم كثيرا وفعل كل شئ في كرة القدم اليوم".

واختتم" لو كان منتخب مصر خسر اليوم كنت هقول نفس الكلام لأن اللاعبين قاتلو ولعبوا من أجل إسعاد الجماهير وتقديم كرة قدم جميلة".

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

إصابة محمد الشناوي

أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة خلال مباراة كوت ديفوار وغادر المباراة وشارك بدلا منه محمد الشناوي.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة محمد الشناوي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وسيكون هناك أشعة غداً لتحديد مدة الغياب عن الفراعنة.