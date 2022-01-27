/675422/حازم-إمام-يهنئ-منتخب-مصر-ربنا-يكملها-بالصعود

وجه الكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و أمين سر لجنة شباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة إلى منتخب مصر الوطني بعد فوزه علي منتخب كوديفوار وتأهله لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، ليقابل منتخب المغرب الأحد المقبل.

دوت الخليج

وقال النائب حازم إمام :" ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وربنا يكملها بالصعود إن شاء الله مشيرا إلي أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة بعقلية البطل و أداء رائع أحييهم عليه".

وأعرب النائب حازم إمام عن سعادته بالروح الحماسية والأجواء الإحتفالية التي شهدها من جماهير منتخب مصر بالمدرجات خلال المباراة، مشيرا إلى فرحة المصريين، ومساندتهم لمنتخبهم الوطنى في المباريات المقبلة، متمنيا للمنتخب الفوز بالبطولة.

حازم إمام يهنئ منتخب مصر: ربنا يكملها بالصعود

هذا وفاز منتخب منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 5/ 4 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، اليوم، الأربعاء على جابوما بالكاميرون، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب فى دور الثمانية.