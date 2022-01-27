/675423/شوقي-غريب-مصر-تتعامل-مع-المباريات-الكبيرة-بذكاء-شديد-ومنتخبات-أفريقيا-بتخاف-مننا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" لاعبي مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز عن جدارة والقادم أفضل لهم في البطولة".

وزاد: "الأداء اليوم مختلف أمام كوت ديفوار وكل الفرق الأفريقي بتخاف تلعب أمام منتخب مصر ولدينا نظام معين خلال المباريات الكبرى".

وأكمل: "مصر تتعامل مع المباريات الكبيرة بتركيز شديد وواضح والجميع يعلم ذلك، ومباراة نيجيريا كانت للنسيان، والتركيز كان في هذا الدور، لأن مبارتي غينيا بيساو والسودان لا تعبر عن الأداء الخاص بالمنتخب".

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

إصابة محمد الشناوي

أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة خلال مباراة كوت ديفوار وغادر المباراة وشارك بدلا منه محمد الشناوي.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة محمد الشناوي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وسيكون هناك أشعة غداً لتحديد مدة الغياب عن الفراعنة.

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حول إصابته خلال مواجهة مصر وكوت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " بشكر أبو جبل على الأداء الذي قدمه، كما أوجه الشكر إلى عصام الحضري على مجهوداته معنا".

وأضاف: "جميع اللاعبين بيلعبوا بأسم مصر، و أي حد موجود فاهم كدا، وأحنا كلنا اخوات لا يوجد فرق بينا".

وأشار: " أي حد يلعب هيكون قد المسئولية، وكلنا على قلب واحد وحلمنا واحد وهو الفوز بالبطولة، ولا ننظر لأي شئ أخر".