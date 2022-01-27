/675424/غينيا-الإستوائية-تقصو-مالي-وتتأهل-لربع-نهائي-أمم-إفريقيا

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية ومالي، بنتيجة 6/5 لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في دور ثمن نهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت أحداث المباراة، والوقت الإضافي للقاء، بالتعادل السلبي، ليتوجة المنتخبين لضربات الترجيح، لحسم المباراة.

شهدت أجواء مباراة غينيا الإستوائية ومالي، على العديد من الحماس من قبل الطرفين، وبالأخص من الجانب الغيني، والذي يمتلك أربع بطاقات صفراء في المباراة حتى الأن.

وبهذه النتيجة يضرب منتخب غينيا الإستوائية، موعد مع منتخب السنغال، في دور ربع النهائي من البطولة.

تشكيل غينيا الإستوائية أمام مالي:

حراسة المرمي : أونوو

خط الدفاع : اكابو ، اوبيانج ، كوكو ، ندزنج

خط الوسط : سلفادور ، جانيت ، ماشين ، ميراندا

خط الهجوم : بيكور ، هانزا

تشكيل مالي:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوبكار كيكي كوياطي، ماسيديو هايدارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، محمد كامارا، بفيس بيسوما

خط الهجوم: أداما تراوري، إبراهيما كوني، موسى دومبيا

نتيجة مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون، بنتيجة هدف دون رد، لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب غينيا الإستوائة من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق بابلو جانت، من خلال تسديدة صاروخية من بابلو جانيت لاعب منتخب غينيا من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى على يسار المرمى.

نتيجة مباراة مالي وموريتانيا

انتهت أحداث مباراة مالي وموريتانيا، بنتيجة هدفين دون رد، للأول، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث جولات المجموعة السادة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب المالي من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عن طريق ماساديو هايدارا، من خلال كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح مالي لمسها موسى دومبيا لتصل إلى هايدرا يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأكد منتخب مالي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق ابراهيما كونيه، من خلال تسديدة من إبراهيما كونيه من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى موريتانيا ليسجل الهدف الثاني لصالح مالي.