/675425/إصابة-الفنانة-منة-شلبي-بفيروس-كورونا-المستجد

ضرب فيروس كورونا المستجد الفنانة المصرية منى شلبي، وذلك قبل أيام من استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، ليكون بذلك ضمن قائمة المسلسلات المهدد بالخروج عن السباق الرمضاني 2022.

دوت الخليجيرصد إصابة منة شلبي بفيروس كورونا المستجد

الفنانة منة شلبي في فيلم من أجل زيكو

وتخوض الفنانة منة شلبي خلال هذه الفترة فيلم جديد بعنوان «من أجل زيكو» بجانب كلا منةعمرو عبد الجليل، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ"العفريتة"

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان "العفريتة"، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

الهجوم على فيلم من أجل زيكو

الجدير بالذكر أنه بعدما نُشر البوستر الدعائى لفيلم «من أجل زيكو»، والأغنية الدعائية للعمل والتي أتت بعنوان «الغزالة رايقة»، انهالت التعليقات الهجومية عليه من قبل الجمهور، وزادت اتهاماته بالنسخ من الأعمال الأجنبية.

وأتت تعليقات أحد الجماهير حول فيلم «من أجل زيكو» على النحو الآتي: «فيه فيلم نازل اسمه من اجل زيكو والحقيقي الموضوع غريب بجد الفيلم قصته متاخدة من الفيلم الاجنبي Little Miss Sunshine والحقيقي ان الابداع ما وقفش لحد هنا وبس لا كمان اخدوا فكرة البوستر من بوستر الفيلم الاجنبي اللي هو ليفيل الوحش في الابداع، ومش بس كدا لا اغنية الغزالة رايقة الاغنية الدعائية للفيلم متاخد من اغنية روسية لباند اسمهم Alex&rus».

فيلم من أجل زيكو يثير غضب الجمهور

وأضاف: «الأغنية مشهورة يعني فا الحقيقة الواحد محتاج يفهم هل احنا كاجمهور او متفرجين او شباب او اي فئة يعني هل احنا عايشين في كهف مش عارفين اللي بيحصل برا كوكب مصر فا مش هانعرف اللي بيحصل دا !».