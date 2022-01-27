/675426/النائبة-نشوى-الشريف-فكرة-فعاليات--من-منتدى-شباب-العالم-إلى-شباب-الغربية-تؤكد-رقي-الفكر

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن منتدى شباب العالم العديد من الفئات المختلفة، مما ساهم في تبادل الخبرات بين كافة الشباب الحاضرين بالمنتدى.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج شباب أون لاين المذاع عبر الفضائية المصرية، منوهة انه ما قامت به محافظة الغربية بقايادة اللواء طارق رحمي، بشأن افتتاح فعاليات مؤتمر «من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية» والذي يعتبر تجربة رائدة، كونها تجربة فريدة من نوعها في الجمع بين الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم والعديد من شباب المحافظة الذين لم تتوفر لهم نفس الفرصة.

وأثنت النائبة نشوى الشريف بهذه التجربة والتي تؤكد الرقي في الفكر والابداع، وقدرة الشباب على الابداع وتقديم أفضل ما لديهم لخدمة وطهنم.

وأوضحت النائبة نشوى الشريف، أن منتدى شباب العالم، نتائجة كانت جيدة للغاية، حيث استقبال الشباب الدولي، باحسن ضيافة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بشكل جيد، وهو ما أعطى انطباع جيد للجميع بقوة التنظيم.

نشوى الشريف: منتدى شباب العالم تخطى كافة الحواجز وحقق نتائجه المرجوة

وتابعت النائبة نشوى الشريف أن المنتدى كان عليه اقبال كبير، حيث انه اصبح موثق ومعتمد من قبل منظمة الامم المتحدة لأنه يجمع كافة الفئات من كل دول العالم وهو امر صعب حدوثة، خلال هذه المرحلة.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الاحزا والسياسيين، النائبة نشوى الشريف، أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاقامة المنتدى عليها كان جيد للغاية، حيث أن جمال هذه المدينة لا يوصف، وأبهر كل الحاضرين.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، ان منتدى شباب العالم تخطى حدود الدول، إضافة إلى تغلبه على جائحة كورونا والتي اثرت في العالم اجمع،منوهة أن قوة التنظيم أثبتت قوة الدولة المصرية أمام الجميع.