/675427/رضا-عبد-العال-نكسب-المغرب-وهنرجع-ننيم-أفريقيا-تاني

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول تأهل منتخب مصر أمام كوت ديفوار لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "لما بنتقد اللاعيبة عشان هما عندهم أحسن من كدا، والانتقاد بتاعي جيه بفايده وشوفنا أداء كبير ومميز من لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "احنا برنامج البريمو فعلاً الربيمو، لما بننتقد عشان خايفين على مصر، وكلامنا جاب نتيجة، الفرحة اللي احنا فيها مافيش بعدها فرحة"

وزاد: " النهاردة منتخب مصر يكسب 6/3، ودي النتيجة الطبيعية بعيد عن ركلات الجزاء، فنحن كنا أفضل وأضاعنا فرص كثيره، وهما ضيعوا 3 فرص فقط".

وأردف: " اللاعيبة أسعدونا والنهاردة ردوا على كل الكلام اللي فات، والمنتخب قدم ما عليه، وبسأل كان فين الأداء دا من الأول".

وأختتم قائلاً: " نكسب المغرب وهنرجع ننيم أفريقيا تاني، وهنفوز بالبطولة إن شاء الله".

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

محمد الشناوي: كلنا اخوات في المنتخب وبشكر أبو جبل

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حول إصابته خلال مواجهة مصر وكوت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " بشكر أبو جبل على الأداء الذي قدمه، كما أوجه الشكر إلى عصام الحضري على مجهوداته معنا".

وأضاف: "جميع اللاعبين بيلعبوا بأسم مصر، و أي حد موجود فاهم كدا، وأحنا كلنا اخوات لا يوجد فرق بينا".

وأشار: " أي حد يلعب هيكون قد المسئولية، وكلنا على قلب واحد وحلمنا واحد وهو الفوز بالبطولة، ولا ننظر لأي شئ أخر".