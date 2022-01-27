/675428/أرقام-وإحصائيات-من-فوز-مصر-على-كوت-ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن مبارات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا منتخب مصر مباراة قوية أمام كوت ديفوار، عكس اللقائات السابقة التي كان الأداء فيها متواضع، وغير مرضي لبعض الجماهير والنقاد.

وضرب منتخب مصر موعداً مع المغرب بالدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، وسيلعب اللقاء يوم الأحد القادم في تمام الساعة الخامسة مساءاً.

ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من مباراة مصر وكوت ديفوار

- الأهداف - 4 ضربات ترجيحية 5 - صنع أهداف - 4-3-3 التشكيلة 4-3-3 13 (8) تسديدات (على المرمى) 21 (5) 5 تسديدات صدت 8 - (-) ركلات جزاء (سجلت) - (-) 19 تمريرات عرضية 20 20 أخطاء 16 - تسلل - 9 ركلات ركنية 7 3 بطاقات صفراء 1 - بطاقات حمراء - 844 عدد اللمسات 739 475 تمريرات 374 8 قطع الكرة 19 13 صد لاعب 7 2 إلتقاط 4 13 تحديات 15 53% نسبة الإستحواذ 47%

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول تأهل منتخب مصر أمام كوت ديفوار لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "لما بنتقد اللاعيبة عشان هما عندهم أحسن من كدا، والانتقاد بتاعي جيه بفايده وشوفنا أداء كبير ومميز من لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "احنا برنامج البريمو فعلاً الربيمو، لما بننتقد عشان خايفين على مصر، وكلامنا جاب نتيجة، الفرحة اللي احنا فيها مافيش بعدها فرحة".

مصر ضد كوت ديفوار

وزاد: " النهاردة منتخب مصر يكسب 6/3، ودي النتيجة الطبيعية بعيد عن ركلات الجزاء، فنحن كنا أفضل وأضاعنا فرص كثيره، وهما ضيعوا 3 فرص فقط".

وأردف: " اللاعيبة أسعدونا والنهاردة ردوا على كل الكلام اللي فات، والمنتخب قدم ما عليه، وبسأل كان فين الأداء دا من الأول".

وأختتم قائلاً: " نكسب المغرب وهنرجع ننيم أفريقيا تاني، وهنفوز بالبطولة إن شاء الله".