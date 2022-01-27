/675430/أداء-رجولي-رائع-سعد-الصغير-يعلق-على-مبارة-مصر-أمام-كوت-ديفوار

علق الفنان سعد الصغير على أداء مصر أمام كوت ديفوار، وذلك بعد فوز المنتخب المصري وتأهله إلى الثمانية في كأس أمم أفريقيا.

دوت الخليجيرصد تعليق سعد الصغير على أداء منتخب مصر

ونشر سعد الصغير صورة للمنتخب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها كاتبا: “ألف مبروك للشعب المصري العظيم الفراعنة إلى دور الثمانية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية وأداء رجولي رائع من اللاعبين، #كأس_الأمم_الإفريقية”.

فوز مصر على كوت ديفوار

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي

تدخل سعد الصغير للصلح بين بيكا والنقابة

من ناحية أخرى، كان قد طالب المطرب الشعبى سعد الصغير من مطرب المهرجانات حمو بيكا التزام الصمت بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، وذلك خوفًا من إصداره أي خطأ بسبب عفويته الزائدة.

وقال سعد الصغير فى خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه يدعو مطربى المهرجانات للتجمع، والذهاب للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين؛ للسماح لهم بالاختبارات لدخول النقابة وإصدار تصريح لهم بالغناء.

وأضاف خلال الفيديو:"إن مطربى المهرجانات أهملوا فى تقديم أوراقهم لنقابة الموسيقيين؛ مما دعا النقابة إلى منعهم من الغناء".

ووجه رسالة إلى المطرب الشعبى حمو بيكا قائلا: "اسكت أنت لأنك عفوى هنتجمع ونروح للسماح لكم بالغناء".