سكرتير الأقصر يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمراكز والمدن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده، اليوم الأربعاء، مع وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة حسام النمر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى لهيئة تنمية الصعيد، فى حضور عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز، وأسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، والدكتور محمد عراقى استشارى المحافظة للتخطيط العمرانى، ومسئولى الإدارات المعنية.

ومن جانبه، أوضح حسام النمر، أن هيئة تنمية الصعيد تهدف إلى مشاركة أهالى الصعيد فى تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادى منها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى لهيئة تنمية الصعيد، إلى خطط الهيئة والمشروعات التى يتم تنفيذها فى الصعيد.

وأضاف أن هناك اهتماما من الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالى الصعيد فى ظل رؤية واستراتيجية مصر2030.

وأجرى وفد هيئة تنمية الصعيد جولة بمدن ومراكز محافظة الأقصر، لمعاينة الأراضى المقترحة لإقامة المشروعات، ومعاينة المشروعات المتعثرة لإيجاد حلول مقترحة لاستغلالها.