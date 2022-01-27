/675431/الصحة-تسجيل-1910-حالة-إيجابية-جديدة-بفيروس-كورونا--و-29-حالة-وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم.

دوت الخليج

الصحة: تسجيل 1910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 349427 وخروجهم من المستشفيات

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و 22460 حالة وفاة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.

الدكتور خالد عبد الغفار، أكد من خلال التقرير، مستجدات موقف المتحور "أوميكرون" من واقع أحدث الدراسات العالمية، والحالة الوبائية في مصر من حيث معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، منوهاً إلي أنه تم إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج في يناير ٢٠٢٢، والتي تم فيها إدخال عقار "المولنيبيرافير"، وتوسيع استخدام عقاقير "المونوكلونال". وقال الوزير أن إجمالي ما تم توريده من لقاحات "استرازينيكا"، و"ساينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"جونسون آند جونسون"، و"سبوتنيك"، و"فايزر بيونتيك"، و"موديرنا" بلغ ١٣٦.٠٢٤.٦٣٠ جرعة.

معدل التطعيم دولياً

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار معدل التطعيم دولياً خلال شهر يناير ٢٠٢٢، والموقف التنفيذي للتطعيم في مصر، منوهاً إلي أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ ٣٧.٠٣٧.٥٢١ جرعة، فيما بلغت الجرعة الثانية ٢٥.٢٠٢.٣٠٢ جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن ٦٢.٨١٩.٩٣٥ جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو ٧٣.٢٠٤.٦٩٥ جرعة متاحة.

نسبة تطعيم الفئة العمرية

وتناول الوزير بياناً يوضح نسب التطعيم بمصر، بما في ذلك نسبة تطعيم الفئة العمرية من ١٢ إلى ١٥ سنة والتي بلغت ١٦٨.١٤٣ جرعة أولى، و ٧٢.٩٢٠ جرعة ثانية، ونسبة تطعيم الفئة العمرية من ١٥ إلى ١٨ سنة والتي بلغت ١.٠٦٦.١٨١ جرعة أولى و٥٤٦.٧٣٦ جرعة ثانية، فيما بلغ إجمالي الذين تلقوا اللقاح من خلال مقرات الأحزاب ٤.٤٤٢.٨٨١ مواطن.