/675432/رضا-عبد-العال-بنتقد-النني-عشان-لازم-يبقى-وجهة-مصر-في-الخارج

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول أداء محمد النني خلال مواجهة مصر أمام كوت ديفوار، ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو": " كنت بنتقد محمد النني لأن الأداء اللي بيقدموا لازم يكون أحسن من كدا، المفرود يكون وجهة مصر في الخارج دا واحد بيلعب في أرسنال من أكبر أندية العالم".

وأضاف: " النني اليوم استفاد من كلامنا عليه وقدم مباراة مميزة، وفاز بجائزة أفضل لاعب أمام كوت ديفوار، عشان كان بيلعب اللي المفرود يعملوا من الأول".

وزاد: " لو عايزين نكسب المغرب، لازم نحط محمد صلاح على أشرف حكيمي، فهو أخطر لاعب عندهم وهما بيعتمدوا عليه".

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

محمد الشناوي: كلنا اخوات في المنتخب وبشكر أبو جبل

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حول إصابته خلال مواجهة مصر وكوت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " بشكر أبو جبل على الأداء الذي قدمه، كما أوجه الشكر إلى عصام الحضري على مجهوداته معنا".

وأضاف: "جميع اللاعبين بيلعبوا بأسم مصر، و أي حد موجود فاهم كدا، وأحنا كلنا اخوات لا يوجد فرق بينا".

وأشار: " أي حد يلعب هيكون قد المسئولية، وكلنا على قلب واحد وحلمنا واحد وهو الفوز بالبطولة، ولا ننظر لأي شئ أخر".