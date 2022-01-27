توقف حركة القطارات بين القاهرة وأبو النمرس لمدة 4 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "الهيئة"، فى بيان لها، أن حركة القطارات ستتوقف بين هاتين المحطتين، ابتداء من صباح اليوم الخميس، وحتى صباح يوم الأحد المقبل، من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الساعة الخامسة صباحا لمدة 4 أيام.

ولفتت إلى أن هذا التوقف يأتى من أجل الأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب، لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه، بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأشارت إلى أنه للتيسير على جمهور الركاب ستقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتى الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة.