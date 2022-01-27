أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل (صورة)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها، اليوم الخميس، بعدما شهدت البلاد، أمس الأربعاء، اضطرابا شديدا وموجة من الطقس السيئ اجتاحت البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.





وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، وتكون الأمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى. أماكن سقوط الأمطار اليوم ولفتت الأرصاد إلى أن طقس القاهرة الكبرى سيشهد اليوم الخميس، نشاط للرياح، مع وجود غيوم جزئية، فيما تنحصر أسباب سقوط الأمطار. وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتوقع طقس شديد البرودة وصقيع يصاحبهما شبورة مائية وأمطار على القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى. ولفتت إلى أنها تتوقع طقس شديد البرودة وصقيع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

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