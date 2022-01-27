الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية فى طقس الخميس (صورة)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية فى طقس اليوم الخميس، بعد أن شهد عديد من المحافظات، أمس الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط لحبات البرد، فضلا عن أجواء شديدة البرودة صاحبها تسجيلات منخفضة لدرجات الحرارة.





وأشارت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقل على المناطق الداخلية، وتبقي متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى.

الظواهر الجوية فى طقس الخميس

ولفتت إلى تكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الصقيع يتشكل علي المزروعات فى شمال الصعيد، كما يستمر نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج واضراب الملاحة فيه.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها، اليوم الخميس، بعدما شهدت البلاد، أمس الأربعاء، اضطرابا شديدا وموجة من الطقس السيئ اجتاحت البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، وتكون الأمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى.

ولفتت الأرصاد إلى أن طقس القاهرة الكبرى سيشهد اليوم الخميس، نشاط للرياح، مع وجود غيوم جزئية، فيما تنحصر أسباب سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وأكد الهيئة أنها تتوقع طقس شديد البرودة وصقيع يصاحبهما شبورة مائية وأمطار على القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

ولفتت إلى أنها تتوقع طقس شديد البرودة وصقيع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.