لا للإدمان.. الإفتاء توجه نصائح عاجلة لمتعاطى السموم (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موجهة نصيحتها للمدمنين: "إن كنت قد ابتليت بتعاطى المخدِّرات فلا تبلي غيرك بها، ولا تكن عونًا للشيطان على إخوانك؛ قال تعالى: "وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ".. العنكبوت: 13".

وأكدت الإفتاء أن كثيرا ممن وقع فى فخ الإدمان كان مقلدا لأصدقائه ورفقاء السوء، مشددة على أنه لابد أن يكون للمسلم رأى سديد ولا يسير وفق أهواء الناس.

نصحت دار الإفتاء المصرية، بالابتعاد عن تناول المخدرات، وذلك فى إطار حملتها لمحاربة الإدمان عبر صفحتها بفيس بوك.

وقالت الدار، إنه لا تحاول إرضاء ضميرك وإقناع نفسك بأن تناول المخدرات مباحٌ، وتعليل ذلك بأنه لم يرد فيها نصٌّ بخصوصها.

وأكدت، أن الإجماع منعقد على تحريم كل ما يذهب العقل ويضر بالبدن ويضيع المال.

وكانت دار الإفتاء، قد أعلنت عن إطلاق حملة "لا للإدمان" بدءا من الأحد الماضى ولمدة عشرة أيام.

وأوضحت الدار، أن الهدف من الحملة التوعية بخطر الإدمان وأضراره، على أن يتم ذلك عبر الصفحة الرسمية للدار.