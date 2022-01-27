موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار.. وتشييع جثمان ياسر رزق اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت أسرة الكاتب الراحل، ياسر رزق أنه سيتم تشييع جثمانه، اليوم الخميس، بعد أداء صلاة الظهر والجنازة عليه فى مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: بعد تراجعها أمس.. ثبات أسعار الذهب فى مصر توقف حركة القطارات بين القاهرة وأبو النمرس لمدة 4 أيام عاجل.. الصحة تعلن زيادة جديدة فى إصابات كورونا أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل (صورة) الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية فى طقس الخميس (صورة) اليوم.. تشييع جثمان الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق (الموعد والمكان) الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة البيت الأبيض: أرسلنا هذا العدد من جرعات لقاح كورونا إلى 112 دولة كورونا فى بريطانيا.. حصيلة إصابات مفزعة خلال يوم مقتل 20 من ميليشيات «الشباب» على يد الجيش الصومالى البرازيل تتخطى الرقم القياسى لـ إصابات كورونا اليومية كيف احتفل أشرف عبد الباقى وهانى رمزى بـ فوز الفراعنة؟ (صورة) حفل حكيم فى استاد الهوكى.. الموعد وأهم التفاصيل (صور) House of Gucci.. فيلم ليدى جاجا يحقق إيرادات خرافية فى شهرين الجوازة تحولت إلى جنازة.. تفاصيل وفاة عريس فى ليلة الحنة بـ الشرقية (صور) تفحم جثة شاب وشقيقته.. تفاصيل تصادم مروع على طريق القاهرة الإسماعيلية إخماد حريق أعلى سطح عمارة بـ الوراق

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