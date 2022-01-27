اليوم.. تشييع جثمان الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق (الموعد والمكان)

جدة - نرمين السيد - وكان الكاتب الكبير ياسر رزق قد وافته المنية أمس الأربعاء، على أثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 58 عاما.

موعد ومكان جنازة ياسر رزق

وأعلنت الأسرة عن تشييع جثمان الكاتب الراحل، اليوم الخميس، بعد أداء صلاة الظهر والجنازة عليه فى مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم.

وبدأ ياسر رزق عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها فى إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك فى 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصرى اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار.