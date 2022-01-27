الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم الخميس، يشهد استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارا، محذرة من شدة برودة الطقس ليلا على جميع الأنحاء، والتى تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم الخميس سيشهد وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 08 العظمى 15

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 13

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 14

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 08 العظمى 15

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 12

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى -3 والعظمى 05

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 03 والعظمى 14

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 03 والعظمى 14

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 10 والعظمى 17