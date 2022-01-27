مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة في متختلف اندية العالم، ومن أبرزها مباراة النادي الأهلي أمام سموحة في كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد اليوم:

مباريات كأس الرابطة المصرية

يخوض فريق المقاولون العرب مباراته ضد نظيرة الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عبر قنوات OnTime Sports

يخوض فريق الجونة مباراته ضد البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامية والنصف ظهراً، عبر قنوات OnTime Sports

تقام مباراة سموحة ضد الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات OnTimes sports

مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يخوض منتخب اليابان مباراته ضد الصين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهرا

يخوض إيران ضد منتخب العراق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً

تقام مباراة الإماراتضد نظيرة سوريا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن مبارات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

وصعدت مصر اليوم على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر بعد الفوز المستحق أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع أعضاء بعثة منتخب مصر وقام بتهنئة البعثة على الأداء الكبير أمام كوت ديفوار وأرسل تحياتة لجميع اللاعبين، وأشاد بروح اللاعبين العالية والمعنوية والأداء الرجولة خلال البطولة، متمنياً التوفيق في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب الشقيق.