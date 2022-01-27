موعد مباراة الأهلي أمام سموحة.. والقنوات الناقلة

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيرة سموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة سموحة ضد الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات OnTimes sports

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

و غارد أكرم توفيق إلي ألمانيا أمس الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي يوم ٢٨ يناير الجاري في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا.