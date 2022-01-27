/675436/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمباراة-سموحة-فى-كأس-رابطة-الأندية

يحل النادي الأهلي ضيفاً علي نظيرة فريق سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عل ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر أن يشارك موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق الاساسين ، وذلك من أجل استعداداً لبطولة كاس العالم للأندية القادمة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود وحيد – كريم فؤاد

خط الوسط: حسين الشحات –أفشة –عبد القادر – عمار حمدي – طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دا

ئمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

و غارد أكرم توفيق إلي ألمانيا أمس الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي يوم ٢٨ يناير الجاري في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا.