رئيس تحرير «السياسة الكويتية»: إمكانيات مصر تجعلها فى مصاف الدول الكبرى

جدة - نرمين السيد - وصف عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية الكاتب الصحفى أحمد الجارالله ما يحدث على أرض مصر حاليا بالإنجاز الكبير والطفرة غير المسبوقة والمتلاحقة نحو رفع معدلات التنمية، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو حقيقى وفقا للمخطط الذى وضعته الدولة للنهوض وتسريع وتيرة التنمية واستغلالا لكافة الموارد الكبيرة التى تتملكها مصر.





وصف عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية الكاتب الصحفى أحمد الجارالله ما يحدث على أرض مصر حاليا بالإنجاز الكبير والطفرة غير المسبوقة والمتلاحقة نحو رفع معدلات التنمية، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو حقيقى وفقا للمخطط الذى وضعته الدولة للنهوض وتسريع وتيرة التنمية واستغلالا لكافة الموارد الكبيرة التى تتملكها مصر.

وقال الكاتب الصحفى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن مصر لديها من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يجعلها فى مصاف الدول الكبرى، مؤكدا أنها تسير فى خطى ثابتة نحو تحقيق ذلك بفضل القيادة المصرية الحكيمة والمتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الجارالله إلى مشروعات الإسكان الجديدة فى كل ربوع مصر وإحلالها محل العشوائيات بما يليق بمكانه مصر عبر التاريخ مؤكدا أن العائد الاقتصادى من مشروع الأسكان والتمدد الأفقى وبعيدا عن التزاحم يخلق فرص عمل جديدة ويعطى منظرا ورونقا حضاريا يعود بمصر إلى حقبة القرن الماضى مؤكدا أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة التى تحتاج إلى فكر جديد فى التسويق.

وتابع الجارالله: "شعب مصر العظيم حارب الفقر وأعاد لمصر قوتها الاقتصادية والقادم أفضل، إنها أرض مصر التى دخلوها الأوائل آمنين، شعب مصر يعبر أبواب الازدهار".

وقال الجارالله: "نعلم أن السعودية والإمارات ومصر هما الشرق الأوسط العربى، وهما المال العربى وهما الجغرافية البشرية، وهما الامتداد الجغرافى المترابط والمؤثر، وهما القوة المتعاونة والتى حاولت أيدولوجيات كثيرة على إسقاطها آخر تلك الإيدلوجية العبثية هى حراك الربيع العربى الذى انطلق من تونس".