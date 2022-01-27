/675440/مواعيد-عرض-مسلسل-نقل-عام-بعد-تصدره-التريند

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل مسلسل نقل عام وذلك خلال السطور القادمة.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

ويعرض مسلسل نقل عام على قناة ON TV بداية من يوم 29 يناير القادم، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءاً، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما يعرض على شاشة ON drama في تمام الساعة 10 مساءاً، على أن يعاد في ثلاثة مواعيد مختلفة وهم: الساعة 10 صباحاً، 5 صباحاً،والساعة 4 عصراً.

أبطال مسلسل نقل عام

شارك العديد من الفنانين في مسلسل نقل عام، ومن بينهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ميرهان حسين، أحمد بدير، دينا ، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان أيوب، محسن محيي الدين، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، عابد عناني، ونهلة سلامة، ومن تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.

قصة مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل نقل عام في 30 حلقة حول الفنان محمود حميدة، والذي يعيش بطبقة متوسطة ويعمل موظفا في هيئة النقل العام، محاولاً توفير حياة كريمة لعائلته وتعليم أبنائه ليصلوا إلى مناصب جيدة في المجتمع، ولكن يتقدم به العمر ويصل لسن المعاش بعد رحلة طويلة مليئة بالكفاح والصعوبات.

قصة آحدى مشاهير التيك توك في مسلسل نقل عام

وكان كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، آحدى قصص بنات محمود حميدة في مسلسل نقل عام، حيث أكد أن الفنانة الشابة هايدي رفعت تجسد دور آحدى الفتيات اللاتي عُرفن عبر تطبيق تيك توك. مشيرًا إلى أن الشخصية الحقيقية تُحاكم الأن ومحبوسة.

محمود حميدة يستعد لطرح مسلسل نقل عام

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمود حميدة، لعرض مسلسله الجديد «نقل عام»،الذي تدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتخوض الفنانة سوسن بدر دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».