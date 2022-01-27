/675442/إستمرار-إنعقاد-غرف-العمليات-المركزية-والفرعية-ومتابعة-رفع-تراكمات-المياة-بشوارع-البحيرة-صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض المحافظة من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

مشيراً أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١٢٦٢ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور والتى تعمل حاليا على مدار ٢٤ ساعة دون كلل او ملل لتخفيف آثار موجة الأمطار والطقس السيىء.

كما وجه المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

إستمرار إنعقاد غرف العمليات المركزية والفرعية ومتابعة رفع تراكمات المياة بشوارع البحيرة (صور)

وكذا المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

كما أهاب المحافظ بالمواطنين بعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث التقلبات الجوية، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ علي مسافة أمان، وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء.