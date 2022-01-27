القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة 25 يناير فى القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 27 يناير 2022، التى أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع، بدلا من الثلاثاء 25 يناير 2022 بمناسبة ذكرى أحداث يناير وعيد الشرطة.





وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضى باعتبار اليوم الخميس 27 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بدلا من الثلاثاء 25 يناير 2022 بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة.

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