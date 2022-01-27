محافظ كفر الشيخ: استرداد 22 ألف متر من أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد 22 ألف متر مربع من أملاك الدولة من المعتدين على أملاك الدولة بالبناء عليها والتعدى؛ وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 19.





وأوضح المحافظ فى بيان اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية بالمحافظة وبالتعاون مع قوات أمن كفر الشيخ، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 19 قرار إزالة، منها 13 قرار إزالة تعدى بالبناء تابعة للهيئة العامة للطرق والرى بمساحة 2200 متر مربع، وتم تسليم الأرض خالية من أى إشغالات إلى جهة الولاية. وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

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