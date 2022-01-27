التعليم العالى: توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية وحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرا من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف توحيد جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية.





وأشار التقرير إلى أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتى تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وقع البرتوكول الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ندى الدمياطى مدير القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وينص البروتوكول على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتقديم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التى تحولها مؤسسة حياة كريمة له، وذلك فى إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية، ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، فضلا عن تقديم التوعية الطبية للمواطنين بمختلف المحافظات.

كما ينص البروتوكول على استقبال وعلاج الحالات المحالة إلى المستشفيات الجامعية من مؤسسة "حياة كريمة" وتعيين فريق لمتابعتها، واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية، بالإضافة إلى التعاون فى توفير التسهيلات اللوجستية وكذلك المتطوعين، بما ييسر تنفيذ الأعمال محل التعاون، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذها.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من الشراكات التى تسعى مؤسسة "حياة كريمة" لإبرامها مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة؛ بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة"؛ والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق "حياة كريمة" للمواطنين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول آية عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» وغادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، ويوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.