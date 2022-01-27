أمطار 5 مللى والبرودة مستمرة.. تفاصيل الطقس السيئ (توقعات ونصائح مهمة)

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم الخميس طقس شديد البرودة وصقيع يصاحبهما شبورة مائية وأمطار على القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وطقس شديد البرودة وصقيع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما توقعوا نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها، اليوم الخميس، بعدما شهدت البلاد، أمس الأربعاء، اضطرابا شديدا وموجة من الطقس السيئ اجتاحت البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، وتكون الأمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى.

ولفتت الأرصاد إلى أن طقس القاهرة الكبرى سيشهد اليوم الخميس، نشاط للرياح، مع وجود غيوم جزئية، فيما تنحصر أسباب سقوط الأمطار.

أما غدا الجمعة 28 يناير والسبت 29 يناير، يتوقع أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل على فترات متقطعة.

أما الأحد 30 يناير، فالأمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والإثنين 31 يناير أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والثلاثاء 1 فبراير شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هذا وقدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح لقائدى السيارات للتعامل مع الطقس السيئ، وهى كالتالى:

1.مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التى تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباه فى أثناء القيادة فى الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطى السيارة التى أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة فى القيادة، وتخطى السرعات المقررة قانونيا.