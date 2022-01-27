القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و519 ألفا و220 جنيها كرعاية اجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم، وصرف 14 ألفا و336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل، فضلا عن تسجيل 150 عاملا جديد بالمنظومة.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المديرية عينت 556 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبى عمل منهم 20 من ذوى القدرات، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلا عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وإحالة 3 منها للقضاء، وحفظ 8 شكاوى، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 7 ندوات توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 123 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.