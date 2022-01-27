وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المديرية عينت 556 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبى عمل منهم 20 من ذوى القدرات، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلا عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وإحالة 3 منها للقضاء، وحفظ 8 شكاوى، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 7 ندوات توعية للعمال.
وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 123 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.