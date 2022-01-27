محمود شعراوي : بدء الجزء الثاني من دورة ”إعداد قادة المستقبل”...

في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات...

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم الأسبوع المقبل، الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 170 ساعة تدريب ، ويستفيد منها 65 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيراً إلي أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الانسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات .

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، لافتا إلى أن الوزراة نفذت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خاصة وأن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الجزء الثاني من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها التنمية السياحية، تخطيط المشروعات وإعداد ال business plan، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي، استشراف المستقبل، والتفكير التحليلي للمشروعات، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية، والتسويق الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، إدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها، منظومة البناء والتفتيش الهندسي الميداني، موجهاً بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين.

وقال اللواء شعراوي، إن دورة قادة المستقبل ستتضمن أيضا موضوعات عن إدارة الأسواق والأشغالات، وإدارة أصول الدولة، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وسياسات واستراتيجيات التنمية المحلية الحديثة، وتطوير الإدارة المحلية بصعيد مصر، وتنمية مهارات إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، والتنمية الزراعية، والتعاون الدولي والتعامل مع المنظمات الدولية والجهات المانحه والاتفاقات والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن أهم ما يميز الدورة إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين، وسيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وطالب اللواء محمود شعراوي بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها.

جدير بالذكر ان مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 12 ديسمبر 2021 واستمرت لمدة 3 اسابيع واستفاد منها 65 متدرباً بجميع المحافظات .

وفي نفس السياق ... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل أيضاً دورة تدريبية جديدة متخصصة في تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة ، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 52 متدرباً من جميع المحافظات.

وعلى جانب آخر.. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هم : تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، واساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ، ودورة رائدات العمل التنفيذي، واستفاد منها 127 متدرباً من جميع المحافظات .