وزير النقل يبحث مع وفد تالجو الاسبانيه المخطط الزمني لتوريد عدد 7...

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعًا موسعاً مع وفد شركة تالجو الاسبانية العالمية برئاسة السيد / جونزالو فرناندير – الرئيس التنفيذي للشركة لبحث دعم التعاون المشترك فى مجال الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية

حيث استعرض الوزير خطة توريد عدد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة بواقع

(6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئه السكك الحديديه وشركه تالجو وعدد 1 قطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري) و أكد وفد تالجو ان الشركة تعطي هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها.كما اكد على شحن القطار الأول خلال النصف الأول من شهر فبراير ان يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا حيث طالب بتوريد

كافه القطارات خلال العام الحالي لتدعيم اسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لإستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وان قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر والتي مكنتها من الاستحواذ على اكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة باسبانيا

كما قدم وفد تالجو عرضا للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر. وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية. وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية و اتفق الجانبان على استمرار تكثيف القاءات المشتركه لبحث كافة جوانب العرض المقدم من الشركه مع التاكيد على اهميه توطين صناعه عربات النوم في مصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسيه بالعمل المستمر على توطين صناعه كافة مجالات النقل في مصر

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتي ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية التي يمكن للطرفين التعاون فيها.