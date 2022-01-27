/675452/التربية-والتعليم-تكشف-حقيقة-تغيير-موعد-بدء-إجازة-نصف-العام-الدراسى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، سوف تبدأ يوم 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنه حتى الآن مواعيد بدء ونهاية الإجازة كما هو دون تعديل أو تغيير، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن مد إجازة نصف العام الدراسي لما بعد 17 فبراير المقبل.

دوت الخليج

كانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد انتهت من امتحانات الطلاب فى صفوف النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الإعدادى، بينما تنطلق السبت المقبل امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظتى القاهرة والجيزة، فيما يواصل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، بعد ان أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

لا تغيير فى مواعيد امتحانات

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أكد من جانبه أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات حيث بدأت السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بينما انطلقت الاختبارات 23 من نفس الشهر بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام وتستمر حتى 3 فبراير المقبل. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.