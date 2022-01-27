/675448/صرف-15-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة بالفيوم

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 519 ألفاً و 220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 3011 عامل غير منتظم، وصرف 14 ألفاً و 336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عامل، بالإضافة إلي تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة.

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وأكد سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات ، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

وأشارت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، إلي ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت 24 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 3 منها للقضاء ، وحفظ 8 شكاوي، وتبقي 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 7 ندوات توعية للعمال.

وأضافت أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 123 منشأة ، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 5 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

استخراج 2271 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ببني سويف

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أمس، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف قامت بتعيين 1007 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان " قادرون باختلاف”، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة.

وتلقى سعفان، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عامل، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأكد مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جني، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل.