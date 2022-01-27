/675438/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-سيراميكا-كليوباترا-فى-كأس-الرابطة-المصرية

يستعد فريق الزمالك لمباراته غداً الجمعة ، أمام نظيرة وسيراميكا كليوباترا في لقاء الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

الجدير بالذكر أن حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.