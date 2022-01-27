/675443/بعد-التألق-اللافت-تعرف-على-أرقام-محمد-عبد-المنعم-مدافع-مصر-ضد-كوت-ديفوار

شهدت الأيام الأخيرة تألق كبير من محمد عبد المنعم لاعب فيوتشير والأهلي السابق، مع صفوف منتخب مصر فى بطولة إمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وحقق اللاعب أرقام مميزة خلال مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار أمس الأربعاء، والتي أنتهت بركلات الترجيح لصالح الفراعنة، حيث يرغب النادي الأهلي في إنتهاء إعاراة الااعب والعودة من جديد إلي صفوف الشياطين الحمر.

وجاءت أرقام اللاعب أمس كالأتي:

دقائق اللعب 120

تشتيت الكرة 4

الفوز في الصراعات الثنائية 3

الفوز في الصراعات الهوائية 4

لمس الكرة 69 مرة

دقة التمرير 84%

تمريرات طولية 5.

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن مبارات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

وصعدت مصر اليوم على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر بعد الفوز المستحق أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع أعضاء بعثة منتخب مصر وقام بتهنئة البعثة على الأداء الكبير أمام كوت ديفوار وأرسل تحياتة لجميع اللاعبين، وأشاد بروح اللاعبين العالية والمعنوية والأداء الرجولة خلال البطولة، متمنياً التوفيق في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب الشقيق.