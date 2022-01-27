/675444/بطل-فيلم-Home-Alone-يعلن-خطوبته-من-ممثلة-شهيرة-تفاصيل

منذ قديم الأزل لا يكتمل الاحتفال برأس السنة الميلادية أو أعياد الكريسماس دون مشاهدة فيلم Home Alone الكوميدي الذي تدور أحداثه في طقس جليدي مشابه لمظاهر الاحتفال بالكريسماس.

دوت الخليج

الفيلم، الذي أُنتج عام 1990، أصبح علامة مميزة على جميع الشاشات، خاصة وقت أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، حيث استطاع بطل الفيلم الطفل ماكولاي كارسون كولكين، البالغ وقتها 10 سنوات، أن يفرض نفسه بصورته الوديعة التي كانت تملأ المراكز التجارية والمحال كرمز للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقي سياق متصل، اكتسحت بالأمس مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تتعلق بنجم فيلم Home Alone ​ماكولاي كولكين​ وخطيبتة الممثلة الشهيرة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج صور خطيبة ماكولاي كولكين بطل Home Alone وذلك خلال السطور القادمة.

بريندا سونغ​ خطيبة ماكولاي كولكين

تناقلت مصادر صحفية ومواقع إخبارية تفيد بأن ماكولاي كولكين وبريندا سونج قد أعلنا إرتباطهم وخطوبتهما.

و يذكر أن ماكولاي كوكلين إشتهر بفيلم Home Alone، وأصبح من أشهر أطفال نجوم أميركا على الإطلاق وفي عام 1991 لعب دور توماس جيه في فيلم ”My Girl” حيث قام بتقديم شخصية طفل يعاني من الحساسية من كل شيء.

وفي عام 1993 كان أول فيلم له تخلى عن الكوميديا حيث قدم شخصية شيطان قاتل.

وبعد ذلك إبتعد عن الساحة الفنية نتيجة للعديد من المشاكل الشخصية والعائلية.

قصة فيلم Home Alone

وقصة فيلم Home Alone تدور حول الطفل "كيفن" الذي تتركه أسرته سهوًا في المنزل لقضاء إجازة عيد الميلاد في فرنسا، ويفاجئ الطفل لصان يحاولان السطو على المنزل، غير أنه يستخدم حيلا ذكية للإيقاع بهما ويتسبب لهما في الكثير من المتاعب، بمواقف كوميدية ومقالب ذكية وطريفة.

ويعتبر الفيلم أكثر الأفلام الكوميدية تحقيقًا للأرباح عبر التاريخ حيث حقق حين عرضه إيرادات قُدرت بـ 476.7 مليون دولار، قبل أن يتخطاه فيلم "صداع الكحول" الذي عرض في عام 2011.

معلومات عن ماكولاي كولكين

وُلد ماكولاي كولكين في نيويورك وترعرع بها وعمره حاليًا 41 عامًا، وهو ابن للممثل المسرحي الأميركي الشهير باتريشيا كولكين، والطفل كولكين من أصل أيرلندي، ودرس الباليه في مدرسة الباليه الأميركية، وكان الابن الثالث بين سبعة أبناء للزوجين، ولديه أختان وأربعة إخوة.

معلومات عن بريندا سونغ

هي الممثلة الاميركية ذات الأصل التايلاندي التي تشارك في قناة ديزني م خلال مسلسل "الحياة الحلوة لزاك وكوديthe suite life of zack and cody ".

كما لديها عدد من الأعمال الأخرى في قناة ديزني من خلال أفلام ديزني الأصلية، أصبحت بريندا معروفة للجماهير الأكبر سنا في بطولة ويندي وو: "الوطن المحارب" الذي احتل المرتبة الثامنة في أكثر أفلام قناة ديزني الأصلية مشاهدة من قبل الجماهير “أكثر من 5.7 مليون مشاهد”.