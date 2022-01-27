/675447/بسبب-خلافات-مالية--شاب-ينهي-حياة-سمكري-بسوهاج

لقى سمكري في منتصف العقد الـ 5 من العمر مصرعه على يد شاب نتيجة خلافات مالية بينهم بدائرة مركز سوهاج وتم القبض على الجاني ونقل الجثة الى مستشفى سوهاج العام ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل مراد مأمور مركز سوهاج بوجود مشاجرة وجثة بدائرة المركز وتم نقل الجثة الى مستشفى سوهاج العام.

انتقل على الفور ارئيس مباحث مركز سوهاج وتبين وصول المدعو شعبان م - 45 عام - سمكري – الى مستشفى سوهاج العام، جثة هامدة، ويقيم دائرة المركز أثر إصابتهجرح طعني بمنتصف الصدر.

وأفاد شقيقه المدعو علاء م - 51 عام - عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج أتهم المدعو عمرو ح - 35 عام - عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بالتعدي على شقيقه المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته وأعزي ذلك لوجود خلافات مالية بينهما .

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في جريمة القتل " سكين "0وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب 0وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

العناية الالهية تنقذ طفل سقط من اعلى المنزل في سوهاج

على جانب اخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.