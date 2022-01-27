/675449/لطيف-وظريف-ردود-الأفعال-على-فيلم-فرق-خبرة-بعد-عرضه-على-منصة-شاهد

عُرض فيلم فرق خبرة، على منصة شاهد VIP الإلكترونية، بعد تفاعل الناس معه عند نزوله في السنيمات، خاصة وأنه آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وشارها في البطولة النجمان الشبان محمد الشرنوبي وهدى المفتي، وهما أصحاب شعبية واسعة بين الشباب.

دوت الخليج

ردود الأفعال على تويتر

بعد عرض فيلم "فرق خبرة" على منصة شاهد الرقمية، خرجت ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وجاءت معظم الآراء ترى أنه فيلم "لطيف خفيف" على حد تعبيرهم، فكتبت أحد مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقالت:" فيلم فرق خبرة لطيف وظريف"، وستكملت وكتبت هاشتاج باسم الفنانة دلال عبد العزيز ودعت لها بالرحمة.

وكتب آخر أنه لم يجذبه بشكل كبير، ولكنه فيلم لطيف:" شفت فيلم فرق خبرة و بصراحة مش اوي بس overall لطيف".

ونشرت أحد المستخدمين لموقع تويتر أنه فيل "جميل" وأكتفت بهذا التعليق القصير للتعبير عن مدى بساطة العمل، فجاء نص ما كتبته:" فرق خبرة فيلم جميل".

فيلم فرق خبرة على شاهد

كانت قد أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن عرضها فيلم "فرق خبرة" بعد نجاحه في السنيمات، وهذا من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمنصة، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة للفيلم وأبطاله مصحوبة بالآتي:" كوميديا درامية مختلفة .. وفيلم ينقلكم لعالم جديد مليان مشاعر وأحاسيس.. فرق خبرة.. ابتداء من ٢٧ يناير أولاً وحصريًا"، وبالفعل عرضته في الساعة الأولى من نهار اليوم، ونشرت له مشهدًا من أحداث الفيلم، منذ ساعات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتبت:" طريقة سريعة ومضمونة للإندماج في الحفلات، رحلة ناجي في اكتشاف الحياة والحب في الفيلم الكوميدي الدرامي فرق خبرة.. تابعوه الآن أولاً وحصرياً".

رد دنيا سمير غانم عن تكريم أبطال الفيلم لوالدتها

ونشرت دنيا سمير غانم صور أبطال فيلم «فرق خبرة» حاملين صورة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها، قائلة:"ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يا رب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي".