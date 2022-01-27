مصرع طفل دهسته سيارة نصف نقل بسوهاج

أنهت سيارة نصف نقل حياة طفل 3 سنوات كان يلهو أمام منزلة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الطفل الى مستشفى سوهاج الجامعي وفارق الحياة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة جرجا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل مصطفي ن - 3 اعوام -ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " .

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وبسؤال عمه المدعو أيمن ا م ح - 39 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت بـه سيارة نصف نقل " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو ناصر ع ع - 47 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وصول أجهزة طبية لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

على جانب اخر تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وصول أجهزة طبية بقيمة 6 مليون و550 ألف جنيه، من هيئة الشراء الموحد لصالح المستشفى الجامعي الجديد، عبارة عن وحدة للتعقيم المركزي، وعدد10 أجهزة رسم قلب، وخزان أكسجين مركزي سعة 10 آلاف لتر، و115 سرير إقامة للمرضى ضمن التجهيزات النهائية لقرب الافتتاح الكامل للمستشفى، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريري مدير عام المستشفى الجديد، والدكتور مصطفى أحمد علي يوسف نائب مدير المستشفى الجامعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الزيارة بهدف متابعة أعمال التجهيزات النهائية الخاصة بوصول الأجهزة الطبية واستكمال الفرش الطبي والغير طبي، إيذاناً بقرب افتتاح المستشفى رسمياً أمام الجمهور، مشيداً بجهود الدولة في دعم القطاع الصحي بإقليم جنوب الصعيد، بكل ما يلزم من خدمات طبية وعلاجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج وبالأخص فئة محدودي الدخل، مضيفاً أن المستشفى الجديد يعتبر صرح طبي كبير مجهز بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فور وصول المريض والتعامل مع الحالة بمهنية عالية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي، أنه جاري الانتهاء من استكمال باقي التجهيزات الخاصة بالمستشفى لتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى تليق بأبناء جنوب الصعيد ومحافظة سوهاج بوجه خاص، كما سيتم نقل قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم إلى المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.