/675454/النائب-ضياء-الدين-داود-ينعي-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزق

نعي النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية.

دوت الخليج

وفاة ياسر رزق

وقال ضياء داود،:"البقاء و الدوام لله..و سبحان من له الدوام..أنعى ببالغ الحزن و الآسى الكاتب الصحفى و الصديق العزيز ياسر رزق، و أشهد الله أننا إختلفنا معه و إتفقنا فى مواقف كثيرة ، إلا أننا لم نفقد قط الإحترام المتبادل".

وأختتم عضو مجلس النواب،" تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته و أسكنه فسيح جناته و ألهم أهله و ذويه الصبر و السلوان ..و إنا لله و إنا إليه راجعون".

هذا وتشيع جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق، اليوم الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء الأحد عقب صلاة المغرب بمسجد المشير.

هذا وتوفى صباح أمس الأربعاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

كان قد بدأ ياسر رزق عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار.

كما صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.