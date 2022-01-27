السفير الصومالى: معرض القاهرة للكتاب منبر للعلم والثقافة بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير إلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، بالمستوى اللائق والتنظيم الجيد الذى ظهر به معرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدا أن المعرض يعد منبرا للعلم والثقافة فى المنطقة.





وأشار السفير إلياس شيخ عمر، فى تصريح اليوم الخميس، إلى أنه شارك فى الافتتاح ممثلا عن جمهورية الصومال، لافتا إلى أن الصومال أعدت جناحا فى المعرض. وأكد أن الشعب الصومالى مهتم بشكل كبير بالأدب والثقافة المصرية باعتبار أن غالبية واردتنا الأدبية والثقافية تأتى من مصر، مشيرا إلى أن الأوضاع الثقافية فى الصومال تسير بشكل متطور حيث تم البدء فى إنشاء عدد من المراكز والمؤسسات الخاصة بإنتاج الكتب والأعمال الأدبية.

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