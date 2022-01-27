أزمة صحية طارئة للدكتور هانى الناظر (صور)

جدة - نرمين السيد - ومع تزايد أزمته الصحية، حرص الكثير من رواد السوشيال ميديا على الدعاء له بالشفاء العاجل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

ومن جانبه نشر الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك" قائلا: "ألف سلامة.. صفحات الفيسبوك مليئة بالدعاء للدكتور هانى الناظر وأنه يمر بأزمة صحية".

وتابع: "تمنياتى للدكتور هانى الناظر بالشفاء وأن يطمئن محبيه، فلم يتأخر على أحد بالمشورة والنصيحة".

وأكد الدكتور هانى الناظر، عبر التعليقات الخاصة بصفحته الرسمية على "فيسبوك" خبر مروره بأزمة صحية، وطالب من جمهوره الدعاء بالشفاء قائلا: "ماشى على العلاج وربنا هو الشافى… دعوات حضراتكم".