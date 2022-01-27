حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب الإسكندرية

وأسفرت الحملة وفقا لبيان حى غرب، عن تحرير 14 محضرا (أمن صناعى وتموين وصحة وشؤون بيئة وقوى عاملة وصرف صحى) كما تم التحفظ على 21 حالة إشغال متنوعة و3 عربات متحركة لبيع المواد الغذائية والعصائر وتحصيل غرامات بقيمة 16 ألفا و500 جنيه.
وأغلق حى غرب الإسكندرية، 6 منشآت مخالفة وأزال 50 حالة إشغال متنوعة وحصل غرامات بمبلغ ألفى جنيه، وذلك خلال حملاته بدائرة الحى.
وأكدت رئيس حى غرب المهندسة سحر شعبان، أنه لا تهاون فى مواجهة أية مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطنين، مشيرة إلى مواصلة الحملات لفرض الانضباط.
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