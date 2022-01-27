أخبار مصرية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب الإسكندرية

0 نشر
أ ش أ 2022-01-27 10:32 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بمنطقة (بشاير الخير 3) بنطاق حى غرب؛ لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة وفقا لبيان حى غرب، عن تحرير 14 محضرا (أمن صناعى وتموين وصحة وشؤون بيئة وقوى عاملة وصرف صحى) كما تم التحفظ على 21 حالة إشغال متنوعة و3 عربات متحركة لبيع المواد الغذائية والعصائر وتحصيل غرامات بقيمة 16 ألفا و500 جنيه.

وأغلق حى غرب الإسكندرية، 6 منشآت مخالفة وأزال 50 حالة إشغال متنوعة وحصل غرامات بمبلغ ألفى جنيه، وذلك خلال حملاته بدائرة الحى.

وأكدت رئيس حى غرب المهندسة سحر شعبان، أنه لا تهاون فى مواجهة أية مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطنين، مشيرة إلى مواصلة الحملات لفرض الانضباط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا