توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالى والصحة لتدريب أطباء الزمالة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة للتعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان، لتدريب أطباء الزمالة المصرية فى المستشفيات الجامعية، بحضور محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.





يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة لمتدربى الزمالة المصرية للحصول على أعلى جودة فى التدريب داخل المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، والذى سيعود بالنفع على المستشفيات الجامعية بضخ دماء جديدة إلى فرق عمل المستشفيات. وقع بروتوكول التعاون حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وحسام حسنى الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية. حضر توقيع البروتوكول عبدالسلام شلبى مساعد أمين عام الزمالة المصرية للشئون الفنية، وحازم أحمد مصطفى مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورأفت عبدالفتاح مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المدربين، وريم عماد مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المتدربين.

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