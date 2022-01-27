رسالة أسامة الأزهرى للشامتين فى الموت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نعى الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الكاتب الصحفى ياسر رزق، مؤكدا أن الراحل كان شخصا وطينا وخدم وطنه بكل ما يملك ولا يختلف أحد أنه كان محبا لبلده وغيورا على وطنه.





أضاف الأزهرى خلال حواره إلى برنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، أن الشماتة فى الموت ليست من أخلاق الإسلام وليست من شيم من ينتسب لأى تيار دينى، مشددا على أنه حين تحدث مصيبة الموت فعلى الجميع أن يسكت ويترحم لأن الاختلاف يكون مع الأفكار ولكن عندما تحدث الوفاة تنقطع الخصومة.

أكد أنه لا يمكن أن يستهين بحرمة الموت إلا إنسان خبيث الطبع، ولهذا يجب على الإنسان أن يتمسك بآداب الخلق وأن لا يتخذ من الموت مسارا للسخرية والاستهزاء، مشددا على أن الشماتة تعتبر خلل أخلاقى وقيمى وإنسانى فادح وكبير جدا.

كما وجه أسامة الأزهرى رسالة إلى الشامتين، وقال: "ابتعدوا أيها السادة ولا تتخذوا الموت مسارا للسخرية لأن الله لا يحب من يتأله عليه".

"مساء dmc"، يقدمه الإعلامى رامى رضوان والإعلامية إنجى القاضى، ويتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية فى مختلف المجالات، ويذاع من السبت الى الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساء.