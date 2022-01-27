اعرف بلدك.. ذوو الهمم فى الحديقة النباتية ومتحف النوبة بأسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة للحديقة النباتية ومتحف النوبة بأسوان لذوى القدرات والهمم المشاركين بفوج قطار الشباب الأقصر وأسوان المخصص، ضمن فعاليات برنامج "اعرف بلدك"، والذى تنظمه الوزارة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم) بمشاركة 500 شاب وفتاه من 17 محافظة، خلال الفترة من (21-28) يناير الجارى.





وتم تقسيم المشاركين إلى فوجين منهم فوج يبدأ البرنامج بالأقصر وآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد 3 أيام وسيزور المشاركين فى الأقصر البر الشرقى (معبد الأقصر - متحف الأقصر)، البر الغربى (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادى الملوك)، الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحى، بينما سيزور المشاركين فى أسوان (متحف النوبة، السد العالى، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، مقابر النبلاء)، علاوة على الجولات الحرة. ويهدف مشروع "اعرف بلدك" الذى يتم تنفيذه سنويا إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية.

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