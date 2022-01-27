مصر فى عيون العالم.. معلومات الوزراء يرصد الإنجازات من منظور دولى

جدة - نرمين السيد - وتعتمد المؤسسات الدولية، فى إعداد إصداراتها على أحدث المنهجيات العلمية الرصينة، تزامنا مع إطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53، وفى إطار مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإصدارات ثرية فى جناح مميز بالمعرض.

ويبرز التقرير التطور الذى تشهده مصر من منظور دولى معتمدا على رؤى ومشاهدات مصادر وشخصيات دولية بارزة، بما يؤكد جدية الجهود الهادفة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى الذى يمثل محور عملية التنمية الشاملة.

وتضمنت الإصدارة الحديثة من التقرير عرضا لـ 12 تقريرا عن أهم التوقعات بشأن الاقتصاد المصرى، فضلا عن 24 مؤشرا دوليا، و27 تقريرا متنوعا يرصد تطورات أهم القطاعات، وراعت منهجية إعداد التقرير اختيار المؤشرات والتقارير التى ترصد وتقيم الخطوات المصرية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وخطط الحكومة طويلة ومتوسطة الأمد، من وجهة نظر 83 من المؤسسات الدولية ذات المصداقية.

واعتمد التقرير على عرض مصور لتلك البيانات والمؤشرات فى صورة انفوجرافات يسهل قراءتها للمتخصصين وغيرهم، كما اعتمد على تقسيم جديد مستوحى من أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة المصرية، حيث احتوى على 5 أقسام تناول الأول منها أهم التقارير والمؤشرات الدولية عن تعافى الاقتصاد المصرى، متضمنا توقعات وكالة فيتش سولوشنز بأن تصل نسبة نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% فى 2022 /2023، فيما توقع صندوق النقد الدولى أن يصل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.8% بحلول 2024/ 2025، كما تناول مؤشرات تعكس بيئة الأعمال حيث تمكنت مصر من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فكانت الأولى إفريقيا فى تلقى الاستثمارات وضمن أكبر 5 اقتصادات افريقية تصديرا للاستثمارات وفقا لمنظمة الأونكتاد.

وسلط التقرير الضوء على انتعاش حركتى السياحة والسفر حتى أعلنت "كوليرز إنترناشيونال" عن توقعاتها لإشغالات الفنادق فى مصر والشرق الأوسط خلال عام 2021 مقارنة بـ 2020.

وعرض التقرير قسم المعرفة والتطور التكنولوجى، والذى يتناول تطور أداء مصر فى مؤشرات الإبداع والابتكار والشمول الرقمى، والتكنولوجيا المالية، حيث حققت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فكانت ضمن أفضل 10 دول تنافسية فى مجال مهارات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021، إلى جانب قفزات مذهلة فى قطاع التعليم، حيث تقدمت 19 مركزا فى مؤشر المعرفة العالمى 2021 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

واحتوى القسم الثالث من التقرير على مؤشرات الأمن البيئى، باعتبارها أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، حيث تبنت مصر إعادة التدوير وتقليل حجم الانبعاثات ونتيجة لذلك جاءت ضمن أهم الدول فى مرحلة النمو وفق تقرير الاقتصاد الدائرى 2020، كما تمتلك حاليا أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الشمس والرياح فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصنف ضمن أعلى 20 دولة فى مؤشر جاذبية الدول للاستثمار فى الطاقة المتجددة.

أما القسم الرابع فاحتوى على مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتى تطرقت لجودة الحياة، وتمكين المرأة والطفل، كونها محورا أساسيا فى خططها التنموية لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، وقد تم تصنيف مصر وفقا لمنظمة العمل الدولية الأعلى إفريقيا وعربيا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وفى مجال تمكين ودعم فئات المجتمع المختلفة أعلن الاتحاد البرلمانى الدولى عن مستويات تاريخية لنسب تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى، حيث جاءت مصر الأولى عربيا فى نسب تمثيل المرأة فى مجلس النواب فى 2020.

وتناول القسم الخامس الريادة المصرية فى مجموعة من المؤشرات المتنوعة، والتى تهتم باستعادة مكانة مصر كدولة رائدة ذات تأثيرا ثقافيا عالميا، وأيضا وضعها بين دول العالم من حيث الأمان، والرواج التجارى حيث قفزت مصر 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا فى 2021.