وزيرة البيئة: مؤتمر شرم الشيخ فرصة عظيمة لمواجهة آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - تحتفل وزارة البيئة، اليوم، بيوم البيئة الوطنى لعام 2022 على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة تحت شعار "COP27.. معا لمواجهة تغير المناخ"، من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمى والوطنى، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 فى نهاية العام.





وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على خصوصية يوم البيئة الوطنى، والذى يتناول تحدى تغير المناخ الذى أصبح العالم كله يواجه آثاره بدون تمييز بين الدول المتقدمة والنامية، وظهرت بعض آثاره واضحة للعامة من خلال الظواهر المناخية الحادة التى يواجهها العالم حاليا، ما ألقى الضوء على حتمية التضامن بين الدول والبدء فى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، واتخاذ الدول الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ بالحد من إنبعاثاتها لغازات الاحتباس الحرارى، ومساعدة الدول المهددة بآثار تغير المناخ ومنها الدول النامية والفقيرة على التكيف مع تلك الآثار، وتوفير التمويل اللازم مع ضمان قدرة الدول النامية على الوصول له، بالإضافة إلى ضمان سهولة نقل التكنولوجيا اللازمة للقيام بتلك الإجراءات، والاستفادة المثلى من التقدم العلمى والأبحاث فى إيجاد حلول جديدة للمواجهة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى كأحد نتائج ما يتعرض له العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو رسالة للإنسانية على ضرورة الاتحاد والعمل الجاد لمواجهة التحديات البيئية التى ترتبط ببعضها بشكل وآخر، وقد حرصت مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث "تغير المناخ، التنوع البيولوجى، مكافحة التصحر" على توجيه أنظار العالم على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات معا للوصول لنتائج أسرع وأفضل، ومواجهة اخطارها لحماية الكوكب.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال احتفالها ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات ورسائل التوعية والانفوجراف حول قضية تغير المناخ وإجراءات مواجهتها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كما سيتم تنفيذ عدد من الندوات وحملات التشجير، تأكيدا على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بآليات مواجهة آثار تغير المناخ حتى من خلال ابسط العادات اليومية، وكيفية الانضمام الى صفوف الشعوب والحكومات على مستوى العالم لمواجهة هذا التحدى التنموى البيئى.

ودعت فؤاد، الجميع للمشاركة فى العمل المناخى ومشاركة الدولة فى جهودها للاعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 والخروج بنموذج مشرف يظهر للعالم قدرة مصر على قيادة العمل المناخى ويقدم الفكر والرؤى المصرية المتميزة لصياغة حلول تساعد العالم على مواجهة هذا التحدى، مشيرة إلى دور الشباب المصرى فى تقديم نموذج مشرف للعالم سواء من حيث الأفكار والمبتكرات أو فى المشاركة فى التنظيم للمؤتمر.

جدير بالذكر، أن يوم البيئة الوطنى هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وتعد هذه المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليدا لليوم الذى صدر فيه أول قانون لحماية البيئة فى مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدنى ويتم الاحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.