وزير التنمية المحلية يثمن حصول محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو ٩٠٠١

ثمن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حصول محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو كأول محافظة مصرية تحصل على هذه الشهادة الإيزو ٩٠٠١ ، فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة التي طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الأيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإداري والحكومي داخل بورسعيد و تقديم خدمات مميزة للمواطنين ، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة.

حيث أعلنت الشركة المانحة لشهادة الأيزو ٩٠٠١، عن حصول ديوان عام محافظة بورسعيد على شهادة الإيزو ٩٠٠١، و ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ بورسعيد مع المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشركة الإيزو .

و أعلن الدكتور حسام الدين أحمد الجارحي المراجع الخارجي لشهادة الأيزو ٩٠٠١، أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام ، أوصى فريق المراجعة بإصدار شهادة الأيزو ٩٠٠١ لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة و شركة ديبك للاستشارات والتدريب وفريق التأهيل لنظام الجودة : د. سارة عبد الغني، ومهندس أشرف السنجيدي ومهندسة أية عبد القوي ومهندسة دعاء عبد الكريم ومهندس مصطفى هلال وعدد من مديري الإدارات وموظفي الديوان العام والأجهزة التنفيذية المختصة ببورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته لحصول الديوان العام لمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو ٩٠٠١، والتى كانت ثمار جهد متواصل للعاملين بالديوان العام والشعور بالمسؤولية، والرغبة فى التطوير المستمر و الوصول لأفضل مستوى إداري لافتا أن الحصول على شهادة الأيزو ماهو إلا بداية لخطة تطوير مستمرة تنعكس على المواطنين بمحافظة بورسعيد، وتتماشي مع التنمية التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام محافظة بورسعيد و جميع العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك على جهودهم المتواصلة و إصرارهم على النجاح ، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق فى مجال العمل الإداري .

و تناول المحافظ جهود عملية التطوير بديوان عام المحافظة، والتي تقوم بشكل أساسي على تزويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية، وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الحصول على شهادة الأيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن ، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة، لافتا أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو للديوان العام نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة، وسيتم تعميم التجربة على جميع الأحياء لتحقيق أفضل مستوى إداري وحكومي ببورسعيد.